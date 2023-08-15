Через ракетну атаку росіян по Львову постраждали 15 людей

Внаслідок ракетного удару росіян по Львову та сусідніх селах у ніч на 15 серпня постраждали 15 людей. Обійшлося без загиблих.
Про це на брифінгу сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".
"На щастя, загиблих немає, але 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. П’ятьох травмованих госпіталізовано, людей у важкому стані поміж них немає. Стан ще п’ятьох оцінюють як легкий", - сказав він.
За його словами, загалом у Львівській області було шість влучань, одну ракету збила протиповітряна оборона. Пошкоджено більше 40 будинків у Львові та в Оброшинській, Зимноводівській громадах. Триває ліквідація наслідків.
Російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла,
У Львові уламки збитих ворожих ракет пошкодили багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, внаслідок чого сталася пожежа. Ракета прилетіла у двір дитячого садка та зруйнувала його. Невеликі загоряння були і в інших частинах міста, але їх швидко загасили.