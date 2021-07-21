Через ProZorro облгазы закупают счетчики вчетверо дешевле, чем "Нафтогаз"
22 июня 2021 года ОАО "Кировоградгаз", контрольный пакет акций которого принадлежит государственному "Нафтогазу", подписало договор на поставку газовых мембранных счетчиков на 22,76 млн гривен. Тендер выиграла "Научно-производственная компания "Энергосберегающие технологии", которая взяла на себя обязательства поставить 8406 комплектов и 8394 штуки мембранных счетчиков производства Польши – "Apator Metrix S.A."и Словакии – "Elster".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные системы ProZorro.
Согласно договору, компания должна поставить следующие счетчики:
- модели UG G1,6, UG G2,5, UG G4 (межцентровое расстояние между штуцерами 110 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки ¾ или 5/4 - за 1 258 грн/шт.;
- модель 2UG G6 межцентровое расстояние 250 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки 5/4 - за 2 328 грн/шт.;
- модели UG G1, 6, UG G2, 5 и UG G4-за 1 167 ссылки-1 170 грн / шт.;
- модель 2ug G6 - за 2 308 грн / шт;
- модель BK-G6MT V2 DN25 - за 3 468 грн / шт.
По информации издания " Наши деньги" в мае та же компания "Энергосберегающие технологии" поставила счетчики АО "Лубныгаз". В том тендере модели UG G1,6, UG G2,5 и UG G4 с теми же характеристиками стоили 921 грн/шт, а модель 2UG G6 - 1 890 грн/шт, что дешевле в среднем на 25%.
Также, в мае, АО "Херсонгаз" заказало счетчики марки Metrix моделей UG G1,6, UG G2,5 и UG G4 без монтажных частей по 946 грн/шт (на 20% дешевле).
ПАО "Гадячгаз" приобрел на тендере модель счетчика BK-G6MT марки Elster за 3402 грн/шт, то есть также дешевле.
Как рассказали в комментарии Delo.ua в АО "Житомиргаз", в 2021 году предприятие вообще отказалось от данных моделей счетчиков польского производителя "Apator Metrix S.A."и словацкого – "Elster".
"В 2021 году АО "Житомиргаз" закупает узлы учета газа производства ООО "Самгаз", типоразмер G1.6, G 2.5, G4; и итальянских производителей MESURA, Pietro Fiorentini, типоразмер G 2.5, G 4 по цене 960 гривен с НДС за штуку", - рассказали на предприятии.
АО "Ивано-Франковскгаз" сообщил, что покупает счетчики отечественного производства "Самгаз". Стоимость закупки счетчика G1, 6, G 2,4, G6 - 960 гривен с НДС и доставкой, говорят в компании.
"Таким образом, анализ закупок показывает, что частные газораспределительные компании проводят закупки значительно эффективнее, чем государственные компании. Если бы тендер проводили по нормальным ценам, государство могло бы сэкономить более 4 млн гривен. Также заметно, что государственный собственник отдает предпочтение оборудованию иностранного производства, в то время как частный бизнес предпочитает поддерживать украинскую промышленность, что создает мультипликативный эффект", - пишет Delo.ua.