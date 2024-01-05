Через провокації КНДР: Південна Корея оголосила про евакуацію жителів острова

Представники місцевої адміністрації повідомили, що готується провокація КНДР. Острів знаходиться на морському кордоні Північної та Південної Кореї.

"Ми отримали повідомлення від військових про ситуацію, пов'язану із провокацією з боку Північної Кореї, після чого оголосили про евакуацію", - заявив представник місцевої адміністрації.

КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів із західного узбережжя у бік островів Південної Кореї. Внаслідок "провокації" КНДР цивільні та військові Південної Кореї не постраждали, повідомляє джерело.

Снаряди впали північніше північної розмежувальної лінії, яку Південна Корея вважає фактичною морським кордоном. Агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових також вказало, що вони вживають заходів у відповідь.

Острів Єнпхендо

Острів Єнпхендо - це група південнокорейських островів у Жовтому морі, розташованих приблизно за 100 км на північний захід від Сеула. Найбільший з них, Великий Єнпхендо, має площу 7,01 квадратних кілометрів і населення 1300 осіб.

Острови Єнпхендо мають важливе стратегічне значення, оскільки розташовані неподалік північнокорейського узбережжя. У 2010 році острів Єнпхендо зазнав артилерійського обстрілу з боку Північної Кореї. Внаслідок обстрілу загинули два південнокорейські морські піхотинці та двоє цивільних осіб. Цей інцидент став найбільшим воєнним інцидентом на кордоні двох Корей за останні 50 років.