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Через праворадикалів. У Німеччині хочуть посилити правила володіння зброєю

Фото: Німеччина має намір посилити правила володіння зброєю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Німеччині мають намір посилити правила володіння зброєю. Під додаткові обмеження можуть потрапити арбалети та стартові пістолети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Розроблений міністерством внутрішніх справ Німеччини новий законопроект передбачає, зокрема, заборону для приватних осіб на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю.

У майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, можуть бути доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї.

Пропозицію щодо посилення закону про зброю у МВС Німеччини висловили ще до новорічних заворушень. А в ніч на 1 січня в кількох містах Німеччини були скоєні напади на поліцейських та пожежників, у тому числі із застосуванням петард та ракет.

Раніше повідомлялося, що про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила Федеральне бюро розслідувань США.

Також раніше в Німеччині в Рурському районі правоохоронці затримали громадянина Ірану і, ймовірно, його брата за підозрою у підготовці теракту, який міг призвести до великої кількості жертв через використання отрут рицину та ціаніду.

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