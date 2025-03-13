Через підвищення тарифів УЗ подорожчають харчі та постраждає обороноздатність, - експерт

За його словами, галузь очікує подорожчання на аграрну продукцію через індексацію тарифів на перевезення. За його словами, цього маркетингового року аграрії розраховують отримати прибуток із зернової групи, але через можливе подорожчання логістики змушені будуть витрачати кошти на транспортування, а не на погашення кредитів.



"Існує також ризик, що частина фермерів буде змушена скоротити діяльність: за оцінками, через подорожчання логістики Україна може втратити 1,3 млн тонн зерна та олійних культур на 300 млн дол. Крім того, кажуть експерти, може скоротитися експортно-валютний виторг агровиробників, що призведе до скорочення надходжень від галузі до бюджету країни", - вказує ЕП.

Інший найбільший клієнт вантажних перевезень Укрзалізниці – металурги – теж стурбовані ініціативою залізничного монополіста: чергове підвищення тарифу знизить конкурентоздатність української продукції на світових ринках, що призведе до зниження продажів, бюджетних відрахувань і обсягу валюти, яка потрапляє в Україну завдяки роботі експортерів.



До того ж, з огляду на проблеми металургійної галузі і втрату постачання коксівного вугілля, підвищення тарифів УЗ може стати додатковим поштовхом до того, що деякі підприємства скоротять або законсервують виробництва, а гірничо-збагачувальні комбінати почнуть закриватися.

Постраждати від підвищення тарифів залізниці може і третя за обсягами вантажів галузь – будівельна. За розрахунками віцепрезидента Торгово-промислової палати (ТПП) Ростислава Коробки, підвищення цін на вантажні перевезення призведе до зростання собівартості будівництва, та підвищення вартості продукції на 5-7%. Крім того, подорожчання логістики може вплинути на будівництво укріплень для військових: у ТПП оцінюють сповільнення зведення укріплень на 3-5%.

"Крім того, в Україні можуть сповільнитися темпи будівництва через необхідність перегляду бюджетів. Компаніям доведеться шукати альтернативні шляхи логістики. Великі інфраструктурні проєкти можуть бути відкладені, а житлове будівництво в містах сповільниться на 10%. Ціни на нерухомість економкласу можуть зрости на 2-4%, комфорт-класу – на 1,5-3%, бізнес-класу – на 1-2%", - пише видання.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно «протиснути» підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які сягнуть 25 млрд грн.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.