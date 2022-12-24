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Через обстріли припинила роботу одна з електростанцій, - "Укренерго"

Фото: одна електростанція в Україні припинила роботу через пошкодження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Станом на 24 грудня працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.

"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби , найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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