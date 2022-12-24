Через обстріли припинила роботу одна з електростанцій, - "Укренерго"

В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Станом на 24 грудня працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

Як зазначили в прес-службі, продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.

"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби , найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури.