Через обстріл Львова є пошкодження кількох енергооб'єктів
Через обстріл Львова під час масованої атаки по Україні 15 лютого пошкоджено одразу кілька об'єктів обленерго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"Ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів. Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію", - йдеться в повідомленні.
Також за даними відомства, у місті знеструмлено об’єкт інфраструктури.
Обстріл Львова
Російські війська 15 лютого влаштували масовану атаку по Україні, використавши як дрони-камікадзе, так і ракети. У кількох містах, у тому числі у Львові лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.
Пізніше стало відомо, що у Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет. Крім того, під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. Є "приліт" в об'єкт інфраструктури, почалася пожежа. Також у 16 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджено машини, які були припарковані поряд.
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