Через нові податки для добувників без роботи можуть лишитися десятки тисяч людей, - промисловці

Так, промисловці підписали звернення до голови Верховної Ради, до голів парламентських фракцій та груп щодо того, що проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" потребує відхилення і суттєво доопрацювання.

"Підвищення земельного податку в середньому в 2,6 разу вкрай негативно вплине на і без того складний стан нашої промисловості. У нас зараз підприємства на межі виживання. Деякі, які до цього десятиліттями стало працювали та приносили державі податки, приносили в країну валютну виручку та давали людям роботу, вже зупинилися", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що підприємства в Україні зараз несуть значні додаткові логістичні витрати, пов’язані зі здорожчанням морського фрахту, а також стикаються з браком працівників через мобілізацію. Крім того, промисловість втратила доступ до зовнішнього фінансування через військові ризики.

"Говорити, що наша промисловість може витримати чергове підвищення податків, - це просто недержавницька позиція. Окрім земельного податку, гірничо-добувні підприємства сплачують податок на прибуток, рентну плату та плату за розміщення малонебезпечних відходів гірничо-добувної промисловості. Тобто, фактично за одне й те саме ми платимо 4 податки", - нагадав Біленький.



Він наголосив, що наразі у промисловості немає навіть мінімального запасу міцності, тому чергове підвищення податків призведе до закриття підприємств, що може спричинити зростання соціального напруження.

"Це може призвести до фактичної зупинки підприємств, які є містоутворюючими. Люди втратять останній шанс заробити собі на життя в цих регіонах. Якщо зупиняється гірничо-добувне підприємство, за ним зупиняться металургійні та коксохімічні. І просто ми втратимо цілу групу галузей - а це понад 200 тисяч людей, які просто залишаться без роботи", - продовжив він.

На його думку, таким чином держава втратить величезні податки, тобто, у виграші не залишається ніхто - хіба що наш ворог.

"Тому ми дуже просимо все-таки народних депутатів виважено підходити до подібних ініціатив. І стосовно цього конкретного проєкту закону ми не бачимо можливості його підтримки", - резюмував Біленький.