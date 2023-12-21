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Через негоду у Львівській області на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок

Четвер 21 грудня 2023 22:22
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Через негоду у Львівській області на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок Ілюстративне фото: через негоду у Львівській області на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Рух вантажних автомобілів заборонено на 620-750 км автодороги М-06 Київ-Чоп з 21:30 четверга, 21 грудня. Це пов'язано з погіршенням погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

"У зв'язку з сильними опадами снігу та поганою видимістю 21 грудня з 21:30 тимчасово обмежено рух вантажних автомобілів", - сказано в повідомленні.

Рух авто заборонено:

  • на 620-750 км автодороги М-06 Київ - Чоп;
  • на 80-195 км автодороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

Водіїв вантажівок попросили скористатися місцями для відстою. А на згаданих ділянках працює снігоприбиральна техніка.

Якщо опинилися в біді - телефонуйте на 102.

Оновлено в 22:32.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький,йдеться про ділянки доріг М-06 Київ – Чоп від села Козьова до Івашківського перевалу та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород від Старого Самбора до Ужгородського перевалу на межі Львівської і Закарпатської областей.

"Завтра на території Львівської області прогнозують пориви вітру до 22 м/с. Уночі місцями сильний вітер 25 – 27 м/с. На півдні території – значний мокрий сніг з налипанням. Подекуди хуртовини. На дорогах ожеледиця. Врахуйте це перш ніж вирушати в дорогу", - написав він.

Через негоду у Львівській області на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок

Рекордно тепла погода в Європі

Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.

Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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