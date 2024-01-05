Все через морози. У Києві комунальникам дозволили порушувати комендантську годину
Управляючим компаніям Києва доручили не допустити замерзання систем опалення в разі надзвичайних ситуацій. У зв'язку із цим комунальники зможуть пересуватися містом у комендантську годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.
Згідно з повідомленням, Рада оборони Києва доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, управляючим компаніям всіх форм власності, ОСББ та ЖБК підготуватися, щоб запобігти замороженню системи опалення в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.
"Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення", - зазначають на порталі міської влади.
Так, обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення.
Крім того, Рада оборони постановила терміново ліквідувати виявлені недоліки, а саме: відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.
Забезпечення населення теплом в умовах НС
Сьогодні ми повідомляли про те, що у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.
Зокрема, у Київській міській військовій адміністрації зауважують, що останні масовані ракетні удари РФ ще раз довели, що ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення. Тому є загроза повторних атак.
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