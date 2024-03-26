Через масштаб руйнувань на відновлення енергооб’єктів треба багато часу, - ДТЕК

Значний масштаб руйнувань заважає швидкому відновленню енергетичної системи після останніх обстрілів і на ремонт деяких пошкоджених енергетичних об’єктів знадобиться багато часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Що стосується строків відновлення, то, на жаль, через такі системні і серйозні пошкодження говорити про швидке відновлення ми не можемо. Працює дуже багато людей над відновленням, але через масштаб руйнації відновлення буде займати навіть не тижні. Для деяких об'єктів це місяці і навіть більше", - сказав він.

Сахарук пояснив, що таке велике обладнання як трансформатори, генератори та турбіни просто не зберігається в запасі на складах, бо воно виготовляється зазвичай в єдиному екземплярі під конкретні потреби та об’єкти.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що також є високотехнологічне устаткування, яке не виготовляється в Україні і його потрібно шукати за кордоном.

Він додав, що через це зараз потрібно консолідувати зусилля всіх учасників процесу відновлення енергосистеми: енергокомпаній, міністерства і донорів, які надавали й надають допомогу, без яких розраховувати на повне відновлення буде вкрай важко.

Нагадаємо, 22 березня росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цієї атаки ДТЕК Ріната Ахметова втратив близько половини своїх потужностей.