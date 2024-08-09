Через коридор на кордоні Сумської області з РФ повернулося 35 тисяч українців, - ОВА

"За час існування цього "коридору життя" до України повернулося понад 35 тисяч людей. Це велика кількість українців, які повернулися на свою рідну землю", - сказав голова ОВА.

Він наголосив, що протягом останніх трьох днів з боку Росії робота коридору "Колотилівка-Покровка" була припинена. За його словами, українські прикордонники готові відновити роботу гуманітарного коридору і створені всі умови для розміщення евакуйованих громадян.

Артюх нагадав, що українці можуть повернутися на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску "Мокрани-Доманове" на кордоні Волинської області з Білоруссю.