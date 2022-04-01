Через "Дию" подано 25 тысяч заявок на восстановление жилья. Скоро можно будет подать офлайн

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за несколько дней подано более 25 тысяч заявок на восстановление жилья. Вскоре подать соответствующий запрос можно будет через ЦНАПы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"И я, и чиновники уже говорили о том, что в государственном сервисе «Дия» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты – дома, квартиры", - заявил Зеленский.

По его словам, за несколько дней подано свыше 25 тысяч 490 заявлений. Число жителей в этих домах и квартирах, которые были разрушены – не менее 63 тысяч человек.

Президент Украины призвал рассказывать о новой государственной программе всем, кому это нужно. Он также отметил, что уже скоро появится возможность оставлять заявления в ЦНАПах.