Через "Дію" намагалися продати викрадене авто: Федоров розповів, чи вдалося
Через "Дію" намагались продати викрадене авто, проте завдяки базам даних зробити цього у шахраїв не вийшло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Через "Дію" намагалися продати викрадене авто - але не змогли", - заявив міністр.
Він повідомив, що реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах. А отже сервіс швидко відмовляє, якщо
- машина в розшуку,
- вкрадена,
- арештована,
- якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку,
- або якщо в людини підроблені документи.
"Тож продавати авто через Дію не тільки зручно, а ще й супербезпечно", - наголосив Федоров.
Що відомо про послугу
Нагадаємо, раніше ми писали, що перереєструвати авто можна в кілька кліків у "Дії" без зайвих перевірок та посередників. Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично, без участі адміністратора.
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