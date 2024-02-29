Через "Дію" намагалися продати викрадене авто: Федоров розповів, чи вдалося

Через "Дію" намагались продати викрадене авто, проте завдяки базам даних зробити цього у шахраїв не вийшло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Через "Дію" намагалися продати викрадене авто - але не змогли", - заявив міністр.

Він повідомив, що реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах. А отже сервіс швидко відмовляє, якщо

машина в розшуку,

вкрадена,

арештована,

якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку,

або якщо в людини підроблені документи.

"Тож продавати авто через Дію не тільки зручно, а ще й супербезпечно", - наголосив Федоров.

Що відомо про послугу

Нагадаємо, раніше ми писали, що перереєструвати авто можна в кілька кліків у "Дії" без зайвих перевірок та посередників. Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично, без участі адміністратора.

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