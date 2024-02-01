Через дії Опімаха та Корецького держбюджет не отримав 2 млрд грн, - нардеп

Через дії керівництва Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) та "Укрнафти" держбюджет недоотримав близько 2 млрд гривень у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата, заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Як я вже неодноразово писав, три місяці тому завдяки недолугим діям двох державних інституцій - Держгеонадра (керівник Опімах) та "Укрнафта" (керівник Корецький) - було паралізовано роботу однієї з потужних газовидобувних компаній України "Укрнафтобуріння", яку було за спеціальною процедурою передано в управління державній "Укрнафті". Державну газовидобувну компанію "Укрнафтобуріння" просто позбавили спецдозволу, що означає фактичне припинення видобутку. Порахували разом із фахівцями реальні збитки бюджету від цієї "зразкової" провальної операції. На хвилиночку біля двох мільярду гривень недоотримав бюджет за три місяці у вигляді податків та спрямованих дивідендів", - повідомив парламентар.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни і втрати 5% видобутку сировини.

Через це парламентар двічі направляв депутатське звернення на голову Держгеонадр, але отримував від Романа Опімаха тільки відписки.

В кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння".

Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.