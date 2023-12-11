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Через борги на балансуючому ринку електроенергії ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля, - експерт

Фото: через борги на балансуючому ринку електроенергії ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля (Віталій Носач, РБУ-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через невчасні розрахунки та річні затримки з погашенням боргів на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника міністра енергетики України Максима Немчинова.

"Щоб накопичити вугілля на складах, його треба закупити, привезти. Так само і закачка газу у сховища. А гроші з цих інвестицій повернуться лише тоді, коли буде вироблена та реалізована електрична енергія. Якщо існує такий ланцюг проблем на ринку, коли невчасні розрахунки, коли з балансуючого ринку генерація не отримує коштів або отримує їх через рік чи ще більше, то все це відбивається передовсім саме на тепловій генерації", - пояснив він.

Питання боргів на балансуючому ринку електроенергії критичне і його потрібно негайно вирішувати.

Нагадаємо, напередодні гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що питання боргів на балансуючому ринку електроенергії критичне і його потрібно негайно вирішувати. 

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ТЕСЕлектроенергія