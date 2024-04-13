Через блокування продажів брухту УЗ недоотримала близько 1 млрд гривень, - GMK Center

З вересня минулого року "Укрзалізниця" припинила реалізацію металобрухту. Це стало несподіванкою для ринку, і досить болюче вдарило по підприємствам, адже з тимчасовою втратою частини східних територій залежність від поставок залізниці зросла.

"За попередніми оцінками, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ. А державний бюджет недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн", - вказує видання.

Відсутність продажів також негативно впливає на українських металургів - адже з запуском українського чорноморського коридору вони отримали можливість експортувати вантажі через порти Великої Одеси, і поступово почали нарощувати об'єми виробництва.

"Для металургійних підприємств дуже важливими є ритмічність та прогнозованість поставок. Бізнес очікує від УЗ поставок металобрухту на ринок через систему Прозорро в обсягах не менших, ніж заплановано, та за тими цінами, які будуть відповідати ринковій кон’юнктурі. Водночас, бізнес наголошує: зараз від оголошення тендера до закінчення відвантаження проходить 4-5 місяців, а ще 2 місяці потрібно на виготовлення продукції. Тому необхідно працювати над скороченням термінів поставки брухту від УЗ до 2 місяців", - пише ЦТС.

Як відомо, З вересня минулого року Укрзалізниця перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони Прозорро. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Прозорро – тому що ця схема, за всіма ознаками, містила корупційні ризики.