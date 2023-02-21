Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг, - експерти

"До початку повномасштабного вторгнення морський транспорт відігравав ключову роль в експортній логістиці України - більш ніж половина вантажів йшла через порти. Торік, в порівнянні з 2021 роком, об'єми експорту зменшились на 61,4%. Так, краще ніж нічого - адже без зернової ініціативи 25 млн тонн урожаю 2021-2022 року та урожай цього року взагалі був би зіпсований, оскільки порти Дунаю та західні переходи не в змозі обробити таку кількість вантажу", - йдеться в дослідженні..

Водночас у портах РФ ситуація зовсім інша: країна, яка знаходиться під санкціями всього цивілізованого світу, не скоротила, а навпаки наростила перевалку вантажів в портах Азово-Чорноморського басейну на 2,7%.

"Росія експортувала 33 млн тонн свого зерна і зараз рапортує про рекордний ріст експорту борошна. Експорт російської нафти лише у січні 2023 року зріс на 25% - це + 250 тис. тонн до січня минулого року. Ключові її споживачі - Греція, Іспанія, Нідерланди та Словенія. Іншими словами, доки на території України йде повномасштабна війна, країна-агресор продовжує заробляти кошти, зміцнювати свою економіку та таким чином і надалі фінансувати війну проти України. Така ситуація виглядає зовсім не справедливою", - додать аналітики.

Нагадаємо, раніше віце прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України.