Через безпеку: Suzuki припиняє продажі одразу кількох моделей

Раніше стало відомо, що через нововведення Mitsubishi відмовилася від продажу Pajero Sport, ASX та Eclipse Cross, а тепер і Suzuki перестала приймати замовлення на Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross та тридверний Jimny.

У розмові з CarExpert глава Suzuki Australia Майкл Пачота заявив, що компанія і так планувала виводити з локальної лінійки моделі, життєвий цикл яких закінчився. Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross та тридверний Jimny вже недоступні для замовлення, проте машин на складах дилерів має вистачити на 2025 рік.

З більшістю з перерахованих автомобілів австралійці справді попрощалися, оскільки Suzuki не має наміру вкладати кошти в їх доопрацювання, проте з Jimny поки що не все так однозначно. Система AEB, яка з весни стане обов'язковою для всіх машин в Австралії, є на п'ятидверній версії моделі, і потенційно японська марка може оснастити нею і тридверний позашляховик.

Залишаться на австралійському ринку і кросовери Vitara та S-Cross, але тільки в гібридній модифікації. Паралельно Suzuki готує для Австралії новинки, зокрема заплановано запуск кросовера Fronx, який возитимуть з Індії.