Через атаку РФ у Харкові вже 5 загиблих та понад півсотні поранених

"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано - 51 особу", - розповів він.

За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.

Обстріл Харкова

Вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови. Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Спочатку повідомлялось про 38 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість загиблих через ракетний удар по Харкову зросла з 2 до 3 людей, а поранених - до 42.

Крім того, через удар по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон. У 20 будинках відключили опалення, у 14 - електрика, у 12 - газопостачання.