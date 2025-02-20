Через американські мита на сталь Україна втрачатиме мільярд гривень щороку, - The Independent

Але минулого тижня на поріг "Запоріжсталі" прийшла друга війна - торгова, яку спровокував президент США Дональд Трамп, ввівши 25% мита на всю імпортну сталь та алюміній.

Американський президент заявив, що запровадження різноманітних тарифів "вирівняє умови гри в міжнародній торгівлі та зробить підприємства США більш конкурентоспроможними". Але українські урядовці та лідери бізнесу були шоковані указом Трампа, пише видання – адже сталеливарна галузь України наразі переживає дуже важкі часи.

"Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень. Асоціація української сталі попередила: якщо імпортні мита США набудуть чинності 12 березня, це буде коштувати ослабленій промисловості 2,4 млрд гривень (58 млн доларів) доходів. Уряду ж це буде коштувати 1 млрд гривень (24 млн доларів) податків на рік", - підкреслює видання.

Нагадаємо, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році - це частка компанії "Метінвест". Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.