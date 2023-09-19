Через активність України на морі Росія має серйозні проблеми з страхуванням, - експерт

"По страхуванню у них (росіян, - ред.) дійсно є серйозні виклики. У них проблема з дуже старим торговельним флотом, бо багато країн під тиском санкцій ЄС та США відмовили їм у наданні послуг. На жаль, окремі наші союзники поки продовжують перевозити російські товари - насамперед Греція, яка лобіює всередині ЄС відсутність санкцій на цей вид логістики. Але я вірю, що нам вдасться переламати ситуацію, і навіть російська сировина не буде нікого цікавити", - зауважив Омелян.

Він наголосив: питання торгівлі для росії є дуже болючим, бо саме чорноморськими портами вона спрямовувала на експорт більшість своєї продукції, в тому числі - через українські порти, бо Новоросійськ був перевантажений.

"Тому зараз, навіть якщо росія здатна щось виробити і знайти якогось покупця, який з величезним дисконтом буде готовий це купити - у них є питання логістичного плеча і як це доставити. Зараз росія із величезними знижками продає газ Китаю. Внутрішній ринок лихоманить, вони дивом уникли кризи. Все те, що спланували Сполучені Штати, блискуче вдарило в одну точку, і російський ринок посипався", - резюмував Омелян.

Раніше повідомлялось, що світові лідери зі страхування повідомили фрахтувальникам кораблів, які працюють у чорноморських портах Росії, що їм доведеться платити премії за ризик війни.

Підвищення означає, що кожен рейс буде коштувати на 200 тисяч доларів дорожче, тобто загальна вартість премії перевищила психологічну позначку в 1 мільйон доларів. Ця сума ще більше збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 через санкції.