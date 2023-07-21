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Череватий про ситуацію під Бахмутом: ЗСУ поступово та невпинно наступають

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П'ятниця 21 липня 2023 16:53
Череватий про ситуацію під Бахмутом: ЗСУ поступово та невпинно наступають Фото: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий (facebook.com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України наступають під Бахмутом та поступово витісняють ворога, використовуючи тактичне новаторство. Незважаючи на значну перевагу росіян у озброєнні та особовому складі.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми максимально використовуємо маневри, охоплення. Використовуємо різноманітні, так скажімо, тактичні новаторства для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу, - розповів він.

За його словами, процес контрнаступальних дій дуже розмірений, сталий, але невпинний. Він зауважив, що це дає змогу ЗСУ потрохи витісняти окупантів з української землі.

"Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів, щотижня - кілометри нашої землі, дійде час - це будуть і десятки кілометрів", - підкреслив він.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках.

Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти пануючі висоти біля Бахмута.

Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Як зазначав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для повернення Бахмута вже створено всі умови.

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