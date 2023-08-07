UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Череватий про ситуацію біля Куп’янська: ми знаємо всі плани росіян і зриваємо їх

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні Сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку окупанти вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Однак російська армія не зможе взяти позиції, які були звільнені українськими військовими минулої осені.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди", - сказав Череватий.

За його словами, безперечно росіяни хотіли б прорватися в район Куп’янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час окупації територій Донецької та Луганської областей.

"Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - розповів речник.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти УкраїниКупянск