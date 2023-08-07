Череватий про ситуацію біля Куп’янська: ми знаємо всі плани росіян і зриваємо їх

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку окупанти вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Однак російська армія не зможе взяти позиції, які були звільнені українськими військовими минулої осені.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди", - сказав Череватий.

За його словами, безперечно росіяни хотіли б прорватися в район Куп’янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час окупації територій Донецької та Луганської областей.

"Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - розповів речник.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.