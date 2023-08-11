Череватий розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку

За його словами, за минулу добу росіяни п’ять разів намагалися атакувати позиції українських військ.

"502 рази обстрілював нас усіма видами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Продовжує на цьому напрямку активніше використовувати авіацію - 15 авіаударів завдав", - розповів Череватий.

Він також зазначив, що під час відбиття ворожих атак ЗСУ ліквідували 21 окупанта, 91 зазнав поранень, а двоє потрапили в полон. Також було знищено було ворожу техніку, зокрема два танки та три гармати.

"Ситуація (на Куп’янському напрямку - ред.), звичайно, важка з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили й склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця", - наголосив речник.

Щодо ситуації в районі Лиману Череватий зазначив, що там протягом доби боєзіткнень не було, але ворог активно бив артилерією та авіацією по ряду населених пунктів.

Говорячи про ситуацію в районі Бахмута, він сказав, що там продовжуються активні бої.

"Тут пріоритет і ініціатива за Силами оборони. Ворог активно чинить опір, використовуючи також артилерію", - розповів Череватий.

На цьому напрямку, за його словами, українські бійці ліквідували 63 окупанти, 127 поранено, п’ятеро потрапили в полон.

Окрім того, було знищено п’ять ворожих танків, сім бойових машин піхоти, дві бойові машини десанту та три польові склади з боєприпасами.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні операції на північний схід від Куп’янська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північ від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, а українські війська за останні дні значно посилили оборону в цьому районі.