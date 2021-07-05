Чемпионом Украины по олимпийскому регби стал харьковский клуб Ярославского 

В Харькове завершился финальный тур чемпионата Украины по регби-7. Победителем стал клуб "Олимп", принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому.

Стоит отметить, что в турнире принимали участие семь команд, которые на первом этапе были распределены на две группы.

В первой группе, как и ожидалось, не было равных хозяевам поля - регбистам харьковского "Олимпа".

Следует отметить, что подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина победители двух предыдущих туров чемпионата страны и для того, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей, им надо было как минимум занять здесь второе место, то есть выйти в финал.

Уже в ранге чемпиона "Олимп" победил одесситов 19:0 и получил заслуженные золотые медали.

Кроме того, капитан харьковчан Олег Косарев стал лучшим бомбардиром тура, а его партнер по команде Александр Маршуба получил приз как лучший игрок тура.

Чемпионский состав харьковского клуба: Олег Косарев (капитан команды), Александр Ломакин, Вячеслав Пономаренко, Сергей Гарькавый, Сергей Куценко, Владимир Войтов, Максим Ковалевский, Сергей Черняченко, Андрей Царевский, Алексей Новиков, Александр Маршуба, Евгений Давыдов, Ярослав Давыдов.

По словам Валерия Кочанова, главного тренера РК "Олимп", с каждым годом выигрывать новые титулы становится все труднее и труднее.

"Соперники ведь тоже на месте не стоят и хотят не только составить нам достойную конкуренцию, но и выиграть. Поэтому я рад за ребят, что они смогли снова подтвердить звание сильнейших в Украине по регби-7", - отметил он.

Капитан команды Олег Косарев поблагодарил болельщикам, которые пришли поддержать их в финальном матче.

"Мы чувствовали их поддержку и не могли сыграть плохо. Отдельная благодарность нашему президенту клуба - Александру Владиленовичу Ярославскому, который нас поддерживает во всем и накануне тура пожелал нам успехов. Рад, что мы его не подвели", - добавил капитан.