Чемпіоном України з олімпійського регбі став харківський клуб Ярославського 

У Харкові завершився фінальний тур чемпіонату України з регбі-7. Переможцем став клуб "Олімп", що належить бізнесменові Олександру Ярославському.

Варто відзначити, що в турнірі брали участь сім команд, які на першому етапі були розподілені на дві групи.

У першій групі, як і очікувалося, не було рівних господарям поля - регбістам Харківського "Олімпу".

Слід зазначити, що підопічні Валерія Кочанова і Вадима Колишкіна переможці двох попередніх турів чемпіонату країни й для того, щоб в черговий раз завоювати комплект золотих медалей, їм треба було як мінімум зайняти тут друге місце, тобто вийти у фінал.

Вже в ранзі чемпіона "Олімп" переміг одеситів 19:0 і отримав заслужені золоті медалі.

Крім того, капітан харків'ян Олег Косарєв став найкращим бомбардиром туру, а його партнер по команді Олександр Маршуба отримав приз як кращий гравець туру.

Чемпіонський склад харківського клубу: Олег Косарєв (капітан команди), Олександр Ломакін, В'ячеслав Пономаренко, Сергій Гарькавий, Сергій Куценко, Володимир Войтов, Максим Ковалевський, Сергій Черняченко, Андрій Царевський, Олексій Новіков, Олександр Маршуба, Євген Давидов, Ярослав Давидов.

За словами Валерія Кочанова, головного тренера РК "Олімп", з кожним роком вигравати нові титули стає все важче і важче.

"Суперники ж теж на місці не стоять і хочуть не тільки скласти нам гідну конкуренцію, а й виграти. Тому я радий за хлопців, що вони змогли знову підтвердити звання найсильніших в Україні з регбі-7", - зазначив він.

Капітан команди Олег Косарєв подякував уболівальникам, які прийшли підтримати їх у фінальному матчі.

"Ми відчували їх підтримку і не могли зіграти погано. Окрема подяка нашому президенту клубу - Олександру Владиленовичу Ярославському, який нас підтримує у всьому і напередодні туру побажав нам успіхів. Радий, що ми його не підвели", - додав капітан.