Чемпіонки України стартували в Європейському кубку з двох розгромів

Львівська "Галичанка" розпочала виступи в Європейському кубку 2024/25 з гандболу. У двоматчевому протистоянні найкраща команда України здолала азербайджанський "Азерйол".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Гандбол, Європейський кубок, 2-й раунд кваліфікації

"Азерйол" – "Галичанка" – 22:36

"Галичанка" – "Азерйол" – 32:16

За домовленістю команд обидва матчі відбулися у Баку – 5 та 6 жовтня. У першому львів'янки у всіх смислах грали в гостях, у другому – номінально приймали суперниць, як господарки.

Усе фактично вирішилося у стартовій грі, в якій "Галичанка" здобула дуже комфорту перевагу у 14 м'ячів. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Мілана Шукаль, яка 9 разів вражала ворота суперниць. По шість точних кидків зробили Анастасія Ткач та Катерина Козак.

Повторна гра перетворилась на формальніст, проте в ний українки досягли ще більшої переваги – у 16 м'чів. Майже третину голів команди записала на особистий рахунок Ванесса Лакатош (10). Ткач цього разу відзначилася 7-ма точними "пострілами", Шукаль – 6-ма.

Таким чином "Галичанка" пробилась у третій раунд відбору, де позмагається за право виступити в 1/8 фіналу основної сітки.

"Галичанка": що відомо

Львівська команда цьогоріч стала 10-разовим чемпіоном України з гандболу серед жінок. Причому всі ці звання були здобуті поспіль. До слова, це не рекорд: найбільшу кількість чемпіонських титулів має не існуючий вже більше 10-ти років запорізький "Мотор" (14).

Найкращий результат "Галичанки" у Європейському кубку – вихід в півфінал у сезонах 2013/14, 2014/15 та 2021/22. Востаннє команда виступала в цьому змаганні у сезоні 2022/23. Тоді львів'янки програли в третьому раунді кваліфікації майбутнім чемпіонкам з турецької "Анталії Коньяалти".