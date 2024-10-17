Чемпіонка Олімпіади і тріумфаторка Вімблдона останніми ввійшли в список учасниць WTA Finals

Китаянка Чжен Ціньвень і чешка Барбора Крейчікова посіли вакантні місця в заявці Підсумкового турніру 2024 року Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Дует тенісисток поповнив вісімку найкращих. Раніше путівки на WTA Finals-2024 завоювали полька Іга Свьонтек, білоруська тенісистка Аріна Сабаленко, американки Корі Гауфф і Джессіка Пегула, італійська тенісистка Ясміне Паоліні та представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Чжен у нинішньому сезоні дійшла до фіналів Australian Open і Wuhan Open, де поступилася Сабаленко. Натомість на Palermo Open та Олімпійських іграх китайській тенісистці вдалося перемогти. Упродовж більшої частини року вона перебувала в топ-10 рейтингу асоціації.

Натомість Крейчікова цьогоріч тріумфувала на Вімблдонському турнірі. У фіналі чеська тенісистка переграла італійку Паоліні в трьох сетах. Для неї WTA Finals-2024 стане другим Підсумковим турніром у кар'єрі. У 2021-му спортсменка завершила виступи на груповому етапі.

WTA Finals-2024: що відомо

Підсумковий турнір сезону, що відбудеться в аравійській столиці – Ер-Ріяді. Змагання заплановані на 2-9 листопада.

Вісім найкращих тенісисток розділять на дві групи по четверо спортсменок. Упродовж шести днів вони зіграють одноколовий турнір. У півфінал змагань вийдуть по дві найкращі з кожного квартету. Переможці груп зіграють із другими тенісистками інших.

Паралельно зіграють Підсумковий турнір у парному розряді, де в дуеті з латвійкою Єленою Остапенко змагатиметься українка Людмила Кіченок. Загальний призовий фонд турніру складе 15,25 млн доларів.