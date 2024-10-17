Чемпионка Олимпиады и триумфатор Уимблдона последними вошли в список участниц WTA Finals

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Дуэт теннисисток пополнил восьмерку лучших. Ранее путевки на WTA Finals-2024 завоевали полька Ига Свентек, белорусская теннисистка Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, итальянская теннисистка Ясмине Паолини и представитель Казахстана Елена Рыбакина.

Чжэн в нынешнем сезоне дошла до финалов Australian Open и Wuhan Open, где уступила Соболенко. На Palermo Open и Олимпийских играх китайской теннисистке удалось победить. В течение большей части года она находилась в топ-10 рейтинге ассоциации.

Крейчикова же в этом году триумфовала на Уимблдонском турнире. В финале чешская теннисистка обыграла итальянку Паолини в трех сетах. Для нее WTA Finals-2024 станет вторым Итоговым турниром в карьере. В 2021-м спортсменка завершила выступления на групповом этапе.

WTA Finals-2024: что известно

Итоговый турнир сезона, который состоится в аравийской столице – Эр-Рияде. Соревнования намечены на 2-9 ноября.

Восемь лучших теннисисток разделят на две группы по четыре спортсменки. В течение шести дней они сыграют однокруговой турнир. В полуфинал соревнований выйдут по две лучшие из каждого квартета. Победители групп сыграют со вторыми теннисистками других.

Параллельно сыграют Итоговый турнир в парном разряде, где в дуэте с латышкой Еленой Остапенко сразится украинка Людмила Киченок. Общий призовой фонд турнира составит 15,25 млн долларов.