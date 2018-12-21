В чемпионате Италии хотят продлить зимнее трансферное окно

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За соответствующее предложение проголосовали клубы Серии А

Зимнее трансферное окно в чемпионате Италии может быть увеличено. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянские клубы проголосовали за то, чтобы продлить трансферное окно на две недели.

Изначально закрытие трансферного окна в Италии планировалось 18 января, за несколько дней до возобновления чемпионата. Однако на очередном собрании, клубы изменили прежнее решение и проголосовали за закрытие зимнего трансферного окна 31 января, как в большинстве лиг Европы. Теперь просьбу клубов серии А должна рассмотреть ФИФА для окончательного одобрения.

Открывается трансферное окно в Италии, как и в других странах, 1 января.

Кроме того, Луиджи Де Серво был избран новым администратором Серии А.

La Lega Serie A dà il benvenuto a Luigi De Siervo, nuovo Amministratore Delegato.

Buon Lavoro! pic.twitter.com/vw4WlJ4bGW — Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2018

В данный момент лидером Серии А является "Ювентус", у которого 46 очков после сыгранных 16 туров. Ближайший преследователь туринцев "Наполи" отстает на 8 очков.

Напомним, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался в поддержку идеи сокращения летнего трансферного окна.