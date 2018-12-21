В чемпионате Италии хотят продлить зимнее трансферное окно

За соответствующее предложение проголосовали клубы Серии А
Зимнее трансферное окно в чемпионате Италии может быть увеличено. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянские клубы проголосовали за то, чтобы продлить трансферное окно на две недели.
Изначально закрытие трансферного окна в Италии планировалось 18 января, за несколько дней до возобновления чемпионата. Однако на очередном собрании, клубы изменили прежнее решение и проголосовали за закрытие зимнего трансферного окна 31 января, как в большинстве лиг Европы. Теперь просьбу клубов серии А должна рассмотреть ФИФА для окончательного одобрения.
Открывается трансферное окно в Италии, как и в других странах, 1 января.
Кроме того, Луиджи Де Серво был избран новым администратором Серии А.
La Lega Serie A dà il benvenuto a Luigi De Siervo, nuovo Amministratore Delegato.— Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2018
Buon Lavoro! pic.twitter.com/vw4WlJ4bGW
В данный момент лидером Серии А является "Ювентус", у которого 46 очков после сыгранных 16 туров. Ближайший преследователь туринцев "Наполи" отстает на 8 очков.
Напомним, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался в поддержку идеи сокращения летнего трансферного окна.