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В чемпионате Англии появилась дополнительная замена

Лондон, Пятница 29 января 2021 10:47
В чемпионате Англии появилась дополнительная замена
Фото: (дополнительные замены в АПЛ введут 6 февраля premierleague.com)
Автор: Вера Олейник

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) с 6 февраля, то есть с начала 23 тура начнут тестировать новое правило о дополнительной замене. Она будет разрешена в случае подозрения у одного из футболистов сотрясения мозга.

Об этом пишет The Athletic.

Нововведение было одобрено на собрании акционеров Премьер-лиги на прошлой неделе. У команд будет возможность проведения еще одной замены, если их лимит уже исчерпан, а клубные доктора диагностировали у футболиста подозрение на сотрясение. Если замена будет произведена, то команде соперника также будет разрешено произвести замену в это же время.

При этом судьи тщательно станут отслеживать такие замены и состояние игроков, а также информировать о главных тренерах, злоупотребляющих новыми правилами.

В Англии будут тестировать расширенный вариант одобренного в декабре прошлого года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) правила, в соответствии с которым возможна дополнительная замена только одного игрока.

Это решение было принято вскоре после столкновения головами Рауля Хименеса с Давида Луиса в поединке 10 тура АПЛ против "Арсенала". В результате чего, у нападающего "Вулверхэмптон" диагностировали перелом черепа.

Напомним, ранее в правила футбола было внесено временное правило об увеличении количества замен в матчах с трех до пяти для снижения нагрузки на футболистов.

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