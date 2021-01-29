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У чемпіонаті Англії з'явилася додаткова заміна

Лондон, П'ятниця 29 січня 2021 10:47
У чемпіонаті Англії з'явилася додаткова заміна
Фото: додаткові заміни в АПЛ введуть 6 лютого (premierleague.com)
Автор: Вера Олейник

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з 6 лютого, тобто з початку 23-го туру почнуть тестувати нові правило про додаткову заміну. Вона буде дозволена в разі підозри в одного з футболістів струсу мозку.

Про це пише The Athletic.

Нововведення було схвалено на зборах акціонерів Прем'єр-ліги минулого тижня. У команд буде можливість проведення ще однієї заміни, якщо їх ліміт уже вичерпано, а клубні доктори діагностували у футболіста підозра на струс. Якщо заміна буде проведена, то команді суперника також буде дозволено зробити заміну в той самий час.

При цьому судді ретельно стануть відстежувати такі заміни і стан гравців, а також інформувати про головних тренерів, які зловживають новими правилами.

В Англії будуть тестувати розширений варіант схваленого в грудні минулого року Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) правила, відповідно до якого можлива додаткова заміна тільки одного гравця.

Це рішення було ухвалене незабаром після зіткнення головами Рауля Хіменеса з Давида Луїса в поєдинку 10 туру АПЛ проти "Арсеналу". В результаті чого, у нападника "Вулверхемптона" діагностували перелом черепа.

Нагадаємо, раніше в правила футболу було внесено тимчасове правило про збільшення кількості замін у матчах з трьох до п'яти для зниження навантаження на футболістів.

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