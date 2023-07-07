На чемпіонат світу з фехтування допустили росіян: є фанати Z-символіки

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила низці спортсменів із Білорусі та РФ змагатися на чемпіонаті світу-2023 в італійському Мілані. Вони зобов'язані бути нейтральними, але мінімум щодо однієї фехтувальниці виникли сумніви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт FIE .

Вісім "нейтральних" фехтувальників із Росії та Білорусі поїдуть на ЧС-2023. Міжнародна федерація фехтування опублікувала заявки на турнір.

У Мілані змагатимуться 7 росіян. По двоє тамтешніх спортсменів виступлять у жіночих змаганнях із шаблі, а також у чоловічих і жіночих турнірах у шпазі. Натомість єдиною представницею у рапірі стала Лейла Пірієва.

Саме до 30-річної фехтувальниці є запитання. За даними UkrSportBase, Пірієва порушила рекомендований МОК нейтралітет, оскільки публічно підтримала агресію РФ проти України. У листопаді вона вподобала в Instagram мілітарну символіку Росії – символи – літери V і Z у барвах "георгіївський стрічки" та триколору.

На рішення FIE допустити Пірієву до змагань гнівно відреагувала українка Ольга Харлан. "Ось "нейтральна" спортсменка, яку FIE перевірила та допустила до чемпіонату світу", – відзначила легендарна фехтувальниця з посиланням на докази псевдонейтралітету росіянки.

Збірна України на ЧС-2023 з фехтування

ЧС-2023 відбудеться в Мілані 22-30 липня. Українські спортсмени також заявлені на світову першість. Національна федерація фехтування України наразі не відреагувала на рішення FIE про допуск росіян і білорусів.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.