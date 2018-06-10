Чемпионат мира 2018: расписание матчей

Дата и время проведения матчей группового турнира и финальной стадии ЧМ 2018
Чемпионат мира по футболу 2018 начнется в России 14 июня. На протяжении месяца лучшие футбольные команды будут бороться за Кубок мира ФИФА. Расписание всех матчей ЧМ 2018, даты и время начала игр - в материале РБК - Украина.
В финальной стадии ЧМ 2018 сыграют сборные из 32 стран, которые были разделены на 8 групп. Матчи группового этапа состоятся в период с 14 июня по 28 июня. С 30 июня по 3 июля пройдут игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля состоится решающий матч ЧМ 2018.
Фото: Группы сборных ЧМ 2018 (скриншот fifa.com)
Расписание всех игр группового этапа в рамках Чемпионата мира 2018:
14.06. 18:00 Группа A. Россия - Саудовская Аравия
15.06. 15:00 Группа A. Египет - Уругвай
15.06. 18:00 Группа B. Марокко - Иран
15.06. 21:00 Группа B. Португалия - Испания
16.06. 13:00 Группа C. Франция - Австралия
16.06. 16:00 Группа D. Аргентина - Исландия
16.06. 19:00 Группа C. Перу - Дания
16.06. 22:00 Группа D. Хорватия - Нигерия
17.06. 15:00 Группа E. Коста-Рика - Сербия
17.06. 18:00 Группа F. Германия - Мексика
17.06. 21:00 Группа E. Бразилия - Швейцария
18.06. 15:00 Группа F. Швеция - Южная Корея
18.06. 18:00 Группа G. Бельгия - Панама
18.06. 21:00 Группа G. Тунис - Англия
19.06. 15:00 Группа H. Польша - Сенегал
19.06. 18:00 Группа H. Колумбия - Япония
19.06. 21:00 Группа A. Россия - Египет
20.06. 15:00 Группа B. Португалия - Марокко
20.06. 18:00 Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия
20.06. 21:00 Группа B. Иран - Испания
21.06. 15:00 Группа C. Франция - Перу
21.06. 18:00 Группа C. Дания - Австралия
21.06. 21:00 Группа D. Аргентина - Хорватия
22.06. 15:00 Группа E. Бразилия - Коста-Рика
22.06. 18:00 Группа D. Нигерия - Исландия
22.06. 21:00 Группа E. Сербия - Швейцария
23.06. 15:00 Группа G. Бельгия - Тунис
23.06. 18:00 Группа F. Германия - Швеция
23.06. 21:00 Группа F. Южная Корея - Мексика
24.06. 15:00 Группа G. Англия - Панама
24.06. 18:00 Группа H. Япония - Сенегал
24.06. 21:00 Группа H. Польша - Колумбия
25.06. 17:00 Группа A. Саудовская Аравия - Египет
25.06. 17:00 Группа A. Уругвай - Россия
25.06. 21:00 Группа B. Иран - Португалия
25.06. 21:00 Группа B. Испания - Марокко
26.06. 17:00 Группа C. Австралия - Перу
26.06. 17:00 Группа C. Дания - Франция
26.06. 21:00 Группа D. Исландия - Хорватия
26.06. 21:00 Группа D. Нигерия - Аргентина
27.06. 17:00 Группа F. Мексика - Швеция
27.06. 17:00 Группа F. Южная Корея - Германия
27.06. 21:00 Группа E. Сербия - Бразилия
27.06. 21:00 Группа E. Швейцария - Коста-Рика
28.06. 17:00 Группа H. Сенегал - Колумбия
28.06. 17:00 Группа H. Япония - Польша
28.06. 21:00 Группа G. Англия - Бельгия
28.06. 21:00 Группа G. Панама - Тунис
Фото: Расписание игр 1/8,1/4,1/2 и финала ЧМ 2018 (скриншот fifa.com)
В 1/8 финала ЧМ 2018 сыграют:
30.06.18 17:00 W50 1 место Группа C - 2 место Группа D
30.06.18 21:00 W49 1 место Группа A - 2 место Группа B
01.07.18 17:00 W51 1 место Группа B - 2 место Группа A
01.07.18 21:00 W52 1 место Группа D - 2 место Группа C
02.07.18 17:00 W53 1 место Группа E - 2 место Группа F
02.07.18 21:00 W54 1 место Группа G - 2 место Группа H
03.07.18 17:00 W55 1 место Группа F - 2 место Группа E
03.07.18 21:00 W56 1 место Группа H - 2 место Группа G
Четвертьфиналы
06.07.18 17:00 W57 Победитель W49 - Победитель W50
06.07.18 21:00 W58 Победитель W53 - Победитель W54
07.07.18 17:00 W60 Победитель W55 - Победитель W56
07.07.18 21:00 W 59 Победитель W51 - Победитель W52
Полуфинальные игры ЧМ 2018
10.07.18 21:00 W61 Победитель W57 - Победитель W58
11.07.18 21:00 W62 Победитель W59 - Победитель W60
Матч за третье место
14.07.18 17:00 W63 Проигравший L61 - Проигравший L62
Финал Чемпионата мира по футболу 2018
15.07.18 18:00 W64, Победитель W61 - Победитель W62.