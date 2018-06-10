Чемпионат мира 2018: расписание матчей

Дата и время проведения матчей группового турнира и финальной стадии ЧМ 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 начнется в России 14 июня. На протяжении месяца лучшие футбольные команды будут бороться за Кубок мира ФИФА. Расписание всех матчей ЧМ 2018, даты и время начала игр - в материале РБК - Украина.

Расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2018 по дням

В финальной стадии ЧМ 2018 сыграют сборные из 32 стран, которые были разделены на 8 групп. Матчи группового этапа состоятся в период с 14 июня по 28 июня. С 30 июня по 3 июля пройдут игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля состоится решающий матч ЧМ 2018.

Фото: Группы сборных ЧМ 2018 (скриншот fifa.com)

Расписание всех игр группового этапа в рамках Чемпионата мира 2018:

14.06. 18:00 Группа A. Россия - Саудовская Аравия

15.06. 15:00 Группа A. Египет - Уругвай

15.06. 18:00 Группа B. Марокко - Иран

15.06. 21:00 Группа B. Португалия - Испания

16.06. 13:00 Группа C. Франция - Австралия

16.06. 16:00 Группа D. Аргентина - Исландия

16.06. 19:00 Группа C. Перу - Дания

16.06. 22:00 Группа D. Хорватия - Нигерия

17.06. 15:00 Группа E. Коста-Рика - Сербия

17.06. 18:00 Группа F. Германия - Мексика

17.06. 21:00 Группа E. Бразилия - Швейцария

18.06. 15:00 Группа F. Швеция - Южная Корея

18.06. 18:00 Группа G. Бельгия - Панама

18.06. 21:00 Группа G. Тунис - Англия

19.06. 15:00 Группа H. Польша - Сенегал

19.06. 18:00 Группа H. Колумбия - Япония

19.06. 21:00 Группа A. Россия - Египет

20.06. 15:00 Группа B. Португалия - Марокко

20.06. 18:00 Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия

20.06. 21:00 Группа B. Иран - Испания

21.06. 15:00 Группа C. Франция - Перу

21.06. 18:00 Группа C. Дания - Австралия

21.06. 21:00 Группа D. Аргентина - Хорватия

22.06. 15:00 Группа E. Бразилия - Коста-Рика

22.06. 18:00 Группа D. Нигерия - Исландия

22.06. 21:00 Группа E. Сербия - Швейцария

23.06. 15:00 Группа G. Бельгия - Тунис

23.06. 18:00 Группа F. Германия - Швеция

23.06. 21:00 Группа F. Южная Корея - Мексика

24.06. 15:00 Группа G. Англия - Панама

24.06. 18:00 Группа H. Япония - Сенегал

24.06. 21:00 Группа H. Польша - Колумбия

25.06. 17:00 Группа A. Саудовская Аравия - Египет

25.06. 17:00 Группа A. Уругвай - Россия

25.06. 21:00 Группа B. Иран - Португалия

25.06. 21:00 Группа B. Испания - Марокко

26.06. 17:00 Группа C. Австралия - Перу

26.06. 17:00 Группа C. Дания - Франция

26.06. 21:00 Группа D. Исландия - Хорватия

26.06. 21:00 Группа D. Нигерия - Аргентина

27.06. 17:00 Группа F. Мексика - Швеция

27.06. 17:00 Группа F. Южная Корея - Германия

27.06. 21:00 Группа E. Сербия - Бразилия

27.06. 21:00 Группа E. Швейцария - Коста-Рика

28.06. 17:00 Группа H. Сенегал - Колумбия

28.06. 17:00 Группа H. Япония - Польша

28.06. 21:00 Группа G. Англия - Бельгия

28.06. 21:00 Группа G. Панама - Тунис

Фото: Расписание игр 1/8,1/4,1/2 и финала ЧМ 2018 (скриншот fifa.com)

В 1/8 финала ЧМ 2018 сыграют:

30.06.18 17:00 W50 1 место Группа C - 2 место Группа D

30.06.18 21:00 W49 1 место Группа A - 2 место Группа B

01.07.18 17:00 W51 1 место Группа B - 2 место Группа A

01.07.18 21:00 W52 1 место Группа D - 2 место Группа C

02.07.18 17:00 W53 1 место Группа E - 2 место Группа F

02.07.18 21:00 W54 1 место Группа G - 2 место Группа H

03.07.18 17:00 W55 1 место Группа F - 2 место Группа E

03.07.18 21:00 W56 1 место Группа H - 2 место Группа G

Четвертьфиналы

06.07.18 17:00 W57 Победитель W49 - Победитель W50

06.07.18 21:00 W58 Победитель W53 - Победитель W54

07.07.18 17:00 W60 Победитель W55 - Победитель W56

07.07.18 21:00 W 59 Победитель W51 - Победитель W52

Полуфинальные игры ЧМ 2018

10.07.18 21:00 W61 Победитель W57 - Победитель W58

11.07.18 21:00 W62 Победитель W59 - Победитель W60

Матч за третье место

14.07.18 17:00 W63 Проигравший L61 - Проигравший L62

Финал Чемпионата мира по футболу 2018

15.07.18 18:00 W64, Победитель W61 - Победитель W62.