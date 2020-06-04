Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесен на ноябрь

Из-за коронавируса соревнования не смогли провести в мае
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. Изначально континентальное первенство должно было состоятся 20-24 мая, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
***NEW DATES***— European Gymnastics (@UEGymnastics) June 4, 2020
The 2020 European Championships in #Rhythmic #gymnastics will be held in Kyiv from 26 to 29 November! pic.twitter.com/8CHeM1M3HK
Также на декабрь перенесены мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике в Баку (9-13 декабря и 17-20 декабря соответственно). Проведение женского турнира было первоначально запланировано в Париже с 30 апреля по 3 мая. Однако французская федерация гимнастики отказалась от проведения соревнований.
Формат соревнований остается прежним, включая олимпийскую квалификацию. Вместе с тем Европейский гимнастический союз продолжит анализировать ситуацию в течение следующих месяцев.
Напомним, ранее Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону из-за угрозы распространения коронавируса.
Турнир был запланирован на 21-26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.
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Автор: Вера Олейник