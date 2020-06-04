Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві перенесено на листопад

Фото: ЧЄ пройде в Києві 26-29 листопада (facebook.com/EuropeanGymnastics)

Через коронавірус змагання не змогли провести в травні

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде в Києві з 26 по 29 листопада. Спочатку континентальну першість мало відбутися 20-24 травня, але через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

Про це повідомляється на сайті Європейського гімнастичного союзу (UEG).

***NEW DATES***



The 2020 European Championships in #Rhythmic #gymnastics will be held in Kyiv from 26 to 29 November! pic.twitter.com/8CHeM1M3HK — European Gymnastics (@UEGymnastics) June 4, 2020

Також на грудень перенесені чоловічий і жіночий чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики в Баку (9-13 грудня і 17-20 грудня відповідно). Проведення жіночого турніру було спочатку заплановано в Парижі з 30 квітня по 3 травня. Однак французька федерація гімнастики відмовилася від проведення змагань.

Формат змагань залишається незмінним, включаючи олімпійську кваліфікацію. Разом з тим Європейський гімнастичний союз продовжить аналізувати ситуацію протягом наступних місяців.

Нагадаємо, раніше Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) оголосила про перенесення чемпіонату Європи 2020 року бадмінтону через загрозу поширення коронавірусу.

Турнір був запланований на 21-26 квітня в Києві і мав стати одним з відборів на Олімпійські ігри-2020 на Токіо.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник