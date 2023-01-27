Чемпіонат Європи з біатлону: Бйонтегор виграв чоловічий спринт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Переможець закрив усі 10 мішеней на двох вогневих рубежах. Десятикілометрову дистанцію він здолав за 24:57,3 хвилини.

Другим став співвітчизник Бйонтегора – Сьорум. У стійці він двічі промахнувся і відстав від золотого медаліста на 11,5 секунд. Замкнув трійку призерів німець Наврат. Він заробив по штрафному колу після стрільби лежачи та в стійці.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал. Він припустився одного промаху на першому рубежі та завершив змагання на 17-й сходинці. Натомість найгіршим став Артем Тищенко – 1 промах, 37-ме місце.

Тим часом Антон Дудченко, який завоював "срібло" на вдвічі довшій дистанції, цього разу виступив посередньо. Він тричі поцілив у "молоко" та фінішував 33-м. Реабілітуватися призер європейської першості та інші українці зможуть у гонці переслідування 28 січня.

Чемпіонат Європи, біатлонний спринт 10 км, чоловіки:

Ерленд Бйонтегор Вебйорн Сьорум (+11,5) Філіпп Наврат (+43,0)

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17. Богдан Цимбал (+1:36,1)

23. Денис Насико (+1:44,1)

24. Тарас Лесюк (+1:44,2)

27. Артем Прима (+1:47,1)

33. Антон Дудченко (+1:53,5)

37. Артем Тищенко (+2:32,0)