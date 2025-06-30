Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих

До складу національної збірної увійшли 26 фехтувальників, серед яких шість дебютантів і дев’ять досвідчених медалістів попередніх континентальних першостей.

Особливо відзначилися команда шпажисток і Роман Свічкар, які принесли Україні нагороди найвищого гатунку. Аліна Комащук виборола срібло.



Фото: ФХУ, Роман Свічкар

Першим на чемпіонаті засяяв 32-річний харків’янин Роман Свічкар, який відкрив медальний рахунок для України. У фіналі він впевнено переміг італійця Маттео Галассі. Тріумф Свічкаря став історичним, бо це перше за довгий час особисте золото України в чоловічій шпазі. Попереднім чемпіоном був Віталій Агеєв, котрий здобув найвищу нагороду в далекому 1994 році.

Також надзвичайно високий рівень продемонструвала Аліна Комащук. 32-річна спортсменка із Одеси доповнила свою вражаючу колекцію командних нагород першою індивідуальною медаллю ЧЄ. Вона впевнено долала суперниць на шляху до фіналу, але в останньому поєдинку поступилася чинній чемпіонці Європи в команді - француженці Сарі Нутча.



Фото: ФХУ, Олена Кривицька, Влада Харьков, Інна Бровко та Анна Максименко

Золотим фінальним акордом для України стала перемога жіночої команди шпажисток у складі Олени Кривицької, Влади Харькової, Інни Бровко та дебютантки Анни Максименко.

У фіналі дівчата перемогли збірну Швейцарії і отримали найвищу нагороду. Раніше українські фехтувальники здобували більше однієї золотої медалі на Чемпіонаті Європи лише раз - 2009 року в Пловдиві.

Тоді головною тріумфаторкою стала Ольга Харлан, яка виборола золото в особистій першості і повторила успіх у команді разом з Ольгою Жовнір, Оленою Хомровою та Галиною Пундик.



"Щиро вітаю наших спортсменів! Це досягнення - історична подія та величезний внесок в розвиток українського спорту", - прокоментував успіхи українських фехтувальників засновник FAVBET Андрій Матюха.