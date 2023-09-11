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Чемпіон України підписав воротаря за лічені дні до хокейного сезону

Фото: Андрій Безхлібний у таборі збірної України (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер Андрій Безхлібний повернувся у київський "Сокіл" після понад десятирічної розлуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

34-річний страж воріт повернувся до рідної команди. У лавах столичного гранда дебютував на професіональному рівні в 2007 році.

Безхлібний покликаний створити конкуренцію у воротарській ланці "соколят". Попередній сезон ветеран відіграв за "Київ" (18 матчів). Раніше виступав за "Донбас", львівських "Левів", білоцерківський "Білий Барс", київські "Дженералз", криворізький "Кривбас".

Основним воротарем "Сокола" в сезоні 2023/24, найімовірніше, стане Богдан Дьяченко. Натомість Безхлібий буде його дублером. На тренувальних зборах у Польщі кияни також переглядали естонця Конрада Мьольдера.

Новий сезон "Сокіл" розпочне 13 вересня. На груповому етапі Кубка України столичний гранд зустрінеться з херсонським "Дніпром". Натомість 15 вересня кияни зіграють проти сусідів із "Тризуба".

До слова, вітчизняний тренер Вітер переманив 6 українців у литовський "Каунас".

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