Чемпіон світу дізнався вердикт щодо свого майбутнього в збірній Аргентини
Головний тренер національної команди Аргентини Ліонель Скалоні перемогою на чемпіонаті світу-2022 гарантував собі продовження контракту зі збірною.
Про це заявив президент Асоціації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports.
44-річний фахівець продовжить працювати на чолі "альбіселесте". Контракт тренера з місцевою асоціацією чинний до 31 грудня.
"Скалоні – тренер збірної Аргентини. І я, і він – люди слова. Ми домовилися в усній формі. Він їздив до Іспанії, щоб вирішити питання з документами одного зі свого дітей. Ми поговоримо, щойно він повернеться до країни", – запевнив Тапіа.
Скалоні очолив збірну Аргентини в серпні 2018 року. Під його керівництвом "альбіселесте" перервали тривалий період без трофеїв. Спершу національна команда тріумфувала на Копа Амеріка-2021, а потім здобула і Кубок світу-2022.
Тренерська кар'єра Скалоні розпочалася восени 2016-го. Він працював асистентом Хорхе Сампаолі у "Севільї" та збірній Аргентини. У липні-листопаді 2018-го тренував Аргентину U-20.
Великі попередники нинішнього керманича збірної – Сесар Луїс Менотті та Карлос Білардо – теж продовжили роботу з "альбіселесте" після тріумфів на чемпіонатах світу (1978, 1986). Проте, захистити чемпіонські титули їхні команди не змогли.
До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.