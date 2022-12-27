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Чемпион мира узнал вердикт по поводу своего будущего в сборной Аргентины

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Буэнос-Айрес, Вторник 27 декабря 2022 16:27
Чемпион мира узнал вердикт по поводу своего будущего в сборной Аргентины Фото: Лионель Месси и Лионель Скалони с Кубком мира (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони победой на чемпионате мира-2022 гарантировал продление контракта со сборной.

Об этом заявил президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.

44-летний специалист продолжит работать во главе "альбиселесте". Контракт тренера с местной ассоциацией действует до 31 декабря.

"Скалони – тренер сборной Аргентины. И я, и он – люди слова. Мы договорились в устной форме. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопрос с документами одного из своих детей. Мы поговорим, как только он вернется в страну", – заверил Тапиа.

Скалони возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года. Под его руководством "альбиселесте" прервали длительный период без трофеев. Сначала национальная команда триумфовала на Копа Америка-2021, а затем завоевала и Кубок мира-2022.

Тренерская карьера Скалони началась осенью 2016 года. Он работал ассистентом Хорхе Сампаоли в "Севильи" и сборной Аргентины. В июле-ноябре 2018-го тренировал Аргентину U-20.

Великие предшественники нынешнего наставника сборной – Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – тоже продолжили работу с "альбиселесте" после триумфов на чемпионатах мира (1978, 1986). Однако защитить чемпионские титулы их команды не смогли.

К слову, ранее вспомнили трудный путь Ди Марии к званию чемпиона мира.

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Сборная Аргентины
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