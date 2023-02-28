Чемпіон світу-2009 побив світовий рекорд зі швидкості роботи на тренажері Формули-1

43-річний британець став новим рекордсменом планети за швидкістю реакції. Він на два пункти оновив попереднє досягнення під час роботи на пристрої Batak.

Баттон виконав 58 натискань за 30 секунд. Раніше швидкісний рекорд роботи з тренажером для відпрацювання реакції, периферійного зору та координації належав іранцю Арше Шахріархі (56 натискань). Принцип роботи пристрою простий – піддослідний повинен якомога швидше натискати на розташовані вздовж рами тренажера лампочки, що несистемно загоряються.

"Свій неофіційний рекорд я встановив, коли мені було 20 з гаком років. Чудово, що я все здатен на подібне 20 років потому", – коротко прокоментував досягнення Баттон.

Британський пілот виступав у Формулі-1 в 2000-2017 рр. Після дебюту в складі "Вільямса" він також змагався на болідах "Рено", БАР ("Хонди"), "Брауна" та "Макларена". У сезоні-2009 Баттон сенсаційно став чемпіоном світу, здобувши 6 перемог за чемпіонат.