UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чемпіон світу-2009 побив світовий рекорд зі швидкості роботи на тренажері Формули-1

Фото: Дженсон Баттон став чемпіоном Формули-1 з "Брауном" (facebook.com/JensonButtonOfficialPage)
Автор: Антон Федорців

Колишній пілот Королівських автоперегонів Дженсон Баттон потрапив до Книги рекордів Гіннеса з новим швидкісним рекордом роботи на тренажері Batak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GPFans.

43-річний британець став новим рекордсменом планети за швидкістю реакції. Він на два пункти оновив попереднє досягнення під час роботи на пристрої Batak.

Баттон виконав 58 натискань за 30 секунд. Раніше швидкісний рекорд роботи з тренажером для відпрацювання реакції, периферійного зору та координації належав іранцю Арше Шахріархі (56 натискань). Принцип роботи пристрою простий – піддослідний повинен якомога швидше натискати на розташовані вздовж рами тренажера лампочки, що несистемно загоряються.

"Свій неофіційний рекорд я встановив, коли мені було 20 з гаком років. Чудово, що я все здатен на подібне 20 років потому", – коротко прокоментував досягнення Баттон.

Британський пілот виступав у Формулі-1 в 2000-2017 рр. Після дебюту в складі "Вільямса" він також змагався на болідах "Рено", БАР ("Хонди"), "Брауна" та "Макларена". У сезоні-2009 Баттон сенсаційно став чемпіоном світу, здобувши 6 перемог за чемпіонат.

До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1книга рекордов Гиннеса