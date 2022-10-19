Чемпіон світу-2002 у велоспорті отримав тюремний термін за насильство щодо екс-дружини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

55-річний знаменитий у минулому спринтер визнаний винним у насильстві та погрозах колишній дружині та її новому партнеру. Адвокати спортсмена подали апеляцію з вимогою повністю виправдати свого клієнта.

Чіполліні отримав 3-річний термін і зобов'язаний виплатити компенсацію у розмірі 80 тисяч євро. Юристи колишнього велогонщика наполягають на невинуватості італійця та вказали на процесуальні помилки під час слідства та судового розгляду.

Факти насильства трапилися у 2016-2017 рр. Чіполліні нібито не тільки побив екс-дружину, а й вривався до її будинку, нищив нерухоме майно та техніку. Пара розійшлася ще в 2005 році.

Хто такий Маріо Чіполліні

Італійський шосейний велогонщик, спринтер на прізвисько "Король Лев".

Чемпіон світу-2002 у груповій гонці, рекордсмен за кількістю перемог на Джиро д'Італія (42 етапи), 3-разовий володар "цикламенової майки" італійської багатоденки (1992, 1997, 2002).

У роки кар'єри Чіполліні мав славу ловеласа та скандаліста. Він постійно епатував публіку, організаторів перегонів і суперників велоформою, стилізованою під звірів, кіногероїв і навіть м'язову будову людини.