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Чемпіон світу-1990 Бреме помер у 63 роки: він вирішив долю фіналу

Фото: Андреас Бреме не знайшов себе в тренерському ремеслі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Легендарний німецький футболіст Андреас Брема раптово відійшов у вічність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kicker.

Колишній оборонець "Кайзерслаутерна", мюнхенської "Баварії", міланського "Інтера", збірної Німеччини пішов у засвіти на 64-му році життя. Про смерть іменитого футболіста оголосила його партнерка Сюзанна Шефер.

Бреме давно відійшов від безпосередніх футбольних обов'язків. Після завершення ігрової кар'єри в 1998 році він згодом очолив "Кайзерслаутерн" і працював із командою у 2000-2002 рр. Далі недовго тренував "Унтерхагінг" і був асистентом Джованні Трапаттоні в "Штутгарті".

Головний хайлайт кар'єри Бреме пов'язаний з національною командою. Саме оборонець з потужним ударом став автором єдиного забитого м'яча у фіналі чемпіонату світу-1990. Там збірна Німеччини переграла аргентинців, а герой зустрічі реалізував пенальті на 85-й хвилині.

На клубному рівні Бреме був чемпіоном Німеччини ("Баварія", "Кайзерслаутерн") та Італії ("Інтер"). У складі міланців також здобув Кубок УЄФА 1990/91. За підсумками 1990-го посів третє місце в опитуванні на "Золотий м'яч".

 

 

До слова, раніше легендарний тренер Загалло відійшов у вічність в 92 роки.

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