Чемпіон МЛС достроково склав повноваження: українець запустив ланцюжок невдачі

МЛС, Східна конференція, плей-офф, 1-й раунд

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Коламбус Крю" – 2:2, пенальті – 5:4; серія – 2:0

Голи: Ванзейр, 64, Форсберг, 80 (пенальті) – Арфстен, 55, Рамірес, 90+6

"Крю" приїхали в передмістя Нью-Йорка після мінімальної поразки вдома. Наміри забити в першій половині не вдалося реалізувати жодній з команд. Утім, на старті другої половини "Коламбус" повів у рахунку – Арфстен пробив повз кіпера після передачі Кучо.

"Ред Буллз" швидко відігралися. Це Ванзейр відправив м'яч під воротарем після розрізної передачі Форсберга. А на 80-й хвилині сам швед холоднокровно реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. "Крю" врятувалися в доданий час, коли Рамірес замкнув ближню стійку після кутового.

Довелося визначати переможця в серії пенальті. Після чотирьох ударів "Коламбус" вів (4:3), але потім гості схибили тричі поспіль. Не реалізували одинадцятиметрові Чеберко, Арфстен і Мецан. Далі йде "Нью-Йорк", а "Крю" не змогли захистити титул.

Українець вийшов у старті гостей та провів на полі всі 90 хвилин. Разом із Морейрою і Камачо він утворив трійку центрбеків. Позиція Чеберка в лінії – лівий центральний оборонець. Статистика за підсумками сезону – 27 матчів, 1 гол, 4 жовті картки.