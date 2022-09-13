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Чемпион Формулы-2 подыскал себе место в F1

Фото: Фелипе Другович одержал 8 побед в Формуле-2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорцив

Досрочный победитель сезона-2022 в Формуле-2 Фелипе Другович стал резервным пилотом команды Королевских автогонок "Астон Мартин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Бразильский пилот стал дебютантом молодежной программы британской команды. "Астон Мартин" выиграл конкуренцию за 22-летнего латиноамериканца у "Альфа Таури".

Другович воспользуется новым статусом уже в этом году. Конюшня запланировала посадить бразильца за руль зеленого болида на практике финального этапа сезона – Гран-при Абу-Даби. Специально для пилота будет разработана активная программа тестов. Он будет ездить на болиде 2021 и примет участие в тестах по завершению чемпионата-2022.

В следующем сезоне Другович будет выполнять роль резервиста и работать во время свободных заездов на отдельных гран-при. Кроме того, он будет участвовать в брифингах команды вместе с основными пилотами – Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом.

Из пяти чемпионов Формулы-2 перед Друговичем все вскоре оказались в F1. Леклер, Расселл и Шумахер-младший ныне имеют статус основных пилотов.

В свою очередь де Вриз исполняет роль тест-драйвера и резервиста, а на Гран-при Италии заменил Албона из "Уильямс" и финишировал 9-м. Чемпион-2021 Оскар Пиастри следующий сезон проведет в "Макларене".

К слову, нидерландец Ферстаппен торжествовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда.

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Формула-1