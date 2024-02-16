Чемпіон Формули-1 останнім показав машину на сезон-2024: фото

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Австрійська команда з дислокацією у Сполученому Королівстві провела презентацію оновленої машини. Болід на новий сезон отримав індекс RB20.

"Ред Булл" вніс косметичні зміни в дизайн авто, які в 2024 році пілотуватимуть Макс Ферстаппен і Серхіо Перес. Головною барвою залишилася темно-синя. Жовтий, червоний та білий кольори знову матимуть додаткові ролі, зокрема для назв спонсорів.

Вигляд лівреї "Ред Булла" не став секретом стайні. Ще кілька днів тому до мережі "злили" світлини боліда з тестової сесії на трасі "Сільверстоун" для маркетингових зйомок. У бойових умовах машини випробують на тестах у Бахрейні 21-23 лютого.

Попередній сезон F1 завершився повним тріумфом "Ред Булла". Лідер команди Ферстаппен здобув третій чемпіонський титул, а стайня вшосте в історії тріумфувала в Кубку конструкторів. Другий гонщик команди Перес став віце-чемпіоном світу.