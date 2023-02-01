"Челсі" та АПЛ "полетіли" в космос: головні цифри зимового трансферного вікна-2023

Головним порушником спокою цієї зими став лондонський "Челсі". Нові боси "синіх" на фоні важкої першої половини сезону для команди вирішили вкластись у кадрові зміни. На "Стемфорд Брідж" запросили 8 (!) нових виконавців.

Найдорожчою купівлею "Челсі" став чемпіон світу Енцо Фернандес. Аргентинський хавбек перейшов із "Бенфіки" за 120 млн євро. Український слід у трансферних подвигах "синіх" пов'язаний із Михайлом Мудриком. "Челсі" в останню мить перехопив українця в сусідів із "Арсенала" за 70 мільйонв (ще 30 млн прописали бонусами).

Фернандес, до речі, став найдорожчим трансфером в історії Прем'єр-ліги. Він на 2,5 млн виявився дорожчим за хавбека "Манчестер Сіті" Гріліша, коли той переходив із "Астон Вілли". У топ-10 переходів усіх часів ще два трансфери лондонців – Лукаку та Фофана.

На фоні цих витрат підписання центрбека Бадьяшіле (38 млн), вінгера Мадуеке (35 млн), оборонця Густо (30 млн) та інших виглядають скромними витівками. Загалом "Челсі" витратив 329,5 млн євро. Продаж Жоржинью в "Арсенал" за 11,3 млн баланс змінив не надто.

Цьогоріч "сині" були такими щедрими, що витратили на трансфери більше, ніж іспанська Ла Ліга, італійська Серія А, німецька Бундесліга та французька Ліга 1 разом узяті. Якщо ця четвірка чемпіонатів віддала за нових футболістів 246 млн у євровалюті, то АПЛ – майже неймовірні 824,81 млн.

До топ-двадцятки клубів із найбільшими витратами на трансфери в січні – 12 англійських команд. У першій десятці таких зібралося 9. Єдиний "чужий" у цій компанії – марсельський "Олімпік". Провансальці взимку витратили 40 млн євро на новачків. І українець Руслан Маліновського тут не при справах – його "Марсель" орендував.

Неабияк вклалися в кадри команди, що боряться за виживання в АПЛ – "Саутгемптон" і "Борнмут", які витратили майже 120 мільйонів на двох. Серед витрат "вишень" і українець Ілля Забарний з київського "Динамо" (22,7 млн євро), і вінгер Уаттара з "Лор'яна" (22,5 млн). А те, що лідер Чемпіоншипа "Бернлі" витратив на рівні з грандами Бразилії та Португалії – симптом.

Наостанок про українські клуби. Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" можуть занести собі зимове трансферне вікно до активу, оскільки вигідно продали футболістів. "Гірники" вже заробили 70 млн євро, що можуть згодом перетворитися у сотню мільйонів, а "біло-сині" – майже 28 млн. Трансферне вікно в Україні відчинене до 1 березня.

Фото: Головні цифри зимового трансферного вікна-2023 (facebook.com/OneFootball)