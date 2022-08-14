UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Челси" расписал боевую ничью с "Тоттенхэмом" с удалениями тренеров обеих команд

Фото: Калиду Кулибали оформил первый мяч за "Челси" (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" не смог удержать победный счет в столичном противостоянии с "Тоттенхэмом" в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги (2:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Челси" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хейберг, 68, Кейн, 90+6

Хозяева повели в счете, упустив момент как раз перед голом – Хаверц пробил в дальний угол, но Льорис перевел мяч на угловой. Но на стандарте сработала связка новичков. Это Кукурелья зряче подал, а Кулибали роскошно пробил с лета – 1:0.

"Шпоры" отреагировали моментом Сессеньона. Но вингер гостей после врывания в штрафную умудрился пробить прямо в Менди. А вот новых реальных возможностей забить для "Тоттенхэма" пришлось ждать до второго тайма.

Уже на старте 45-минутки Сон вырвался на ударную позицию после передачи Кейна, но переиграть голкипера "Челси" не сумел. Вскоре команды обменялись моментами: Стерлинг пробил значительно выше ворот после отскока, а Кейн убежал от защитников и пытался попасть в дальний угол, но промахнулся.

Сравняли счет "шпоры" на 68-й минуте. Активный прессинг гостей привел к потере "синими" мяча на собственной половине, Дэвис подхватил и сбросил на Хейберга – датчанин бильярдным выстрелом точно поразил угол – 1:1!

Пропустив мяч в простой ситуации, "Челси" побежал отыгрываться. Усиленное давление команды Тухеля быстро дало плоды. Канте пасом из глубины нашел в пределах штрафной зоны Стерлинга, который мгновенно сбросил в свободную зону Джеймсу – фулбек не подвел.

Однако в нервной концовке поединка "Тоттенхэм" сумел вырвать ничью. В последней атаке "шпор" Перишич подал угловой на ближнюю штангу, где Кейн выиграл второй этаж и подправил мяч под штангу дальнюю – 2:2!

После финального свистка едва не устроили потасовку главные тренеры команды, которые до этого устроили ссору после первого гола "Тоттенхэма". Толкотня с участием персонала и игроков обеих команд завершилась удалениями Конте и Тухеля.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Брентфорду" и опустился на 20-е место АПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТоттенхэмЧелсиЧемпионат Англии